В София започва Държавно по тенис за хора с интелектуални затруднения

В Националния тенис център в София днес започва II-ото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения. Началото е в 16:00 часа, съобщиха от Спешъл Олимпикс България.

Състезанието се организира от Българска федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България, в рамките на програмата за развитие на спорта за хора с увреждания на Министерство на младежта и спорта. В рамките на три дни 12 атлети от три тенис клуба в страната ще се състезават по правилата на Спешъл Олимпикс по тенис.

„Второто издание на първенството показва устойчивост на подкрепата от страната на Министерството на младежта и спорта за развитието на спорта за хора със специални потребности. Вярваме, че това именно е съвременния подход за развитие на приобщаващия спорт. Федерацията по тенис е един от примерите в България“, сподели д-р Христо Христозов, национален директор на Спешъл Олимпикс България.

В състезанията, които ще се проведат на 17, 18 и 19 септември участие ще вземат отборът на ТК Барокко спорт – София в състав: Андрея Райчева, Димитър Тенчев, Мартина Стайкова и Теодор Андонов с треньор Радослава Радева, отборът на ТК Локомотив – Пловдив с треньор Снежана Плачкова в състав: Лиляна Аврейска и Мартин Атанасов и отборът на ТК Августа Траяна – Стара Загора с треньор Даниел Петков в състав: Иван Нанев, Тянка Георгиева и Стоян Георгиев, Николай Пеев и Мирослав Петров.

Атлетите от Стара Загора посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Св. Св. Козма и Дамян" – Стара Загора.

Съдия на първенството е Петър Михнев.

Програма на II-ро Държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения:

17.09, сряда

16.00 - 18.00 Състезание по индивидуални умения и дивизиониране

18.09, четвъртък:

10.00 Официално откриване

10.30 - 12.00 Мачове по единично

19.09, петък:

9.30 - 11.30 Финали

11.30 - 12.00 Награждаване и официално закриване