Гришо засипва Ейса с цветя

  • 17 сеп 2025 | 11:24
  • 877
  • 0
Григор Димитров за пореден път се показа като голям романтик, като в социалните мрежи го издаде Ейса Гонсалес. 35-годишната актриса публикува серия от 5-6 снимки, на които тенис звездата й подарява букети – от божури, рози, лилиуми и др.

„Цветя. През цялото време“, трогна се мексиканката, която не пропусна да покаже и поредната си сексапилна снимка от корта. Откакто тръгна с Гришо, тя започна и уроци с ракетата, като този път написа под кадъра си по бански: „Край на лятото“.

Освен това Ейса се похвали, че с Димитров са поиграли заедно и боулинг. Тя пусна и кадър, на който бившият №3 в света бяга по поле в Англия, докато още рамото му беше превързано заради злощастната травма на гръден мускул, получена на 7 юли срещу Яник Синер на „Уимбълдън“. За фотографията Гонсалес поясни: „Два дни след контузията. Нищо не може да го спре. Най-усърдният работяга, когото познавам. Най-дисциплинираният“.

След наситен престой в Калифорния, двамата влюбени отново са в Европа, където Гришо освен че се върна към тенис тренировките, в петък ще говори пред престижния Форум за дълголетие в Санкт Мориц (Швейц), съобщава “Телеграф”.

Голямото си завръщане на корта той планира на един о турнирите, които най-много обича - от категория АТР 250 в Стокхолм. Първата ни ракета (№28 в света) официално подаде заявка за надпреварата на твърд корт в зала в шведската столица до 13 до 19 октомври. Засега 34-годишният българин фигурира под №5 в списъка с участници. С по-висок ранкинг от него са само №12 Каспер Рууд, №15 Томи Пол, №24 Уго Юмбер и №26 Денис Шаповалов.

Ако възстановяването на Димитров се развие по план, след Стокхолм той ще играе на АТР 500 във Виена (20-26 октомври) и ще завърши сезон 2025 на "Мастърс" в Париж (27 октомври - 2 ноември).

