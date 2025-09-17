Иран отново са на върха на свободната борба

Иран си върна световната отборна титла в свободната борба за възрастова група мъже след 12-годишна пауза. В последния ден от надпреварата при свободняците Рахман Амузад взе сладък реванш от златния олимпийски медалист Котаро Кийока (Япония), от когото падна във финала на игрите Париж през лятото -10:0 за по-малко от 3 минути.

Американците са втори, японците - трети. Славният Кайл Снайдър пък прибави 4-та световна титла в колекцията си. В решителната схватка 29-годишният шампион преодоля иранеца Амирали Азарпира в кат. до 97 кг. И също взе реванш за загубата си от иранеца на олимпиадата в Париж, макар и за бронза.

В същата категория Ахмед Магамаев завърши пети, след като в малкия финал отстъпи в равностойна битка на олимпийския шампион Ахмед Тажудинов (Бахрейн) с 10:13.

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

В тази категория надпреварата пропусна един от големите фаворити Аблудрашид Садулаев (Русия), който на поредно първенство не бе допуснат заради визови проблеми. "Сборная" приключи с актив от злато, сребро и бронз. Друга силна школа, тази на Грузия остана без медал.

Източник: bg-wrestling.bg