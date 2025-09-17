Ясна е програмата за квалификаците за Шампионската лига в Самоков

Програмата за мачовете от квалификациите за баскетболната Шампионска лига на ФИБА, на която Самоков и Рилски спортист са домакини, вече е ясна.

Всички двубои ще се играят в зала „Арена СамЕлион“ в дните от 19 до 25 септември, като програмата предвижда това да бъдат 21 срещи - четвъртфинали, полуфинали и финали.

В турнира участват общо 24 отбора, а в групите на Шампионската лига ще влязат само три от тях.

Рилски спортист ще играе в първи кръг срещу естонския шампион Калев/Крамо, напомнят от самоковския клуб.

Мачът между двата тима предстои в неделя, 21 септември, от 18:45 часа, в зала „Арена СамЕлион“.

При успех българският шампион ще се класира за полуфиналите, където ще срещне победителя от другата двойка, която ще противопостави тимовете на Левице и АЕК Ларнака.

Този полуфинал е предвиден за вторник.