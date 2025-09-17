Интер се надява на положителен старт в ШЛ, но на пътя им застава Аякс

Аякс и Интер ще се изправят един срещу друг в първия кръг на основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят ще се проведе тази вечер от 22:00 часа на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам. Срещата ще бъде ръководена от английския рефер Майкъл Оливър, който в момента е смятан за един от най-авторитетните английски съдии. Този мач бележи началото на европейската кампания за двата отбора, които се надяват да стартират с победа в най-престижния клубен турнир.

Аякс демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Амстердамци победиха Цволе с 3:1 (на 13.09.2025) в последния си мач от Ередивизи, преди това завършиха наравно с Волендам 1:1 (на 30.08.2025) и победиха Хераклес с 2:0 (на 24.08.2025). По-рано през август отборът записа равенство 2:2 срещу Го Ахед Ийгълс (на 17.08.2025) и победа с 2:0 над Телстар (на 10.08.2025).



От друга страна, Интер не започна по най-добрия начин своята кампания в Серия А показва колеблива форма с две загуби, две победи и едно равенство. "Нерадзурите" загубиха драматично от Ювентус с 4:3 (на 13.09.2025) в последния си мач от първенството, преди това претърпяха поражение с 1:2 от Удинезе (на 31.08.2025), но разгромиха Торино с 5:0 (на 25.08.2025).

Аякс и Интер имат интересна история на сблъсъци в европейските турнири, макар че не са се срещали от почти две десетилетия. Последната им среща се състоя на 14 март 2006 г. в Шампионска лига, когато Интер победи Аякс с 1:0 в мач от осминафиналите на турнира. Преди това, на 22 февруари 2006 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в Амстердам, отново в рамките на осминафиналите. Тези два мача от елиминационната фаза на Шампионска лига показват, че съперничеството между холандския и италианския гранд е било оспорвано, като Интер успя да продължи напред в турнира след общ резултат 3:2.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages