Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Треньорът на Аякс: Предпочитахме да се срещнем с Интер на по-късен етап

Треньорът на Аякс: Предпочитахме да се срещнем с Интер на по-късен етап

  • 16 сеп 2025 | 17:02
  • 157
  • 0

Треньорът на Аякс Джон Хейтинга се изказа с голямо уважение към Интер  преди утрешния сблъсък от Шампионска лига между двата тима в Амстердам. Той обаче увери, че неговият тим ще се опита да поднесе изненада срещу финалиста от предишното издание на турнира.

Киву: Трябва да си върнем гордостта след загубата от Ювентус
Киву: Трябва да си върнем гордостта след загубата от Ювентус

“Навремето Кристиан Киву беше капитанът на Аякс. Винаги беше бдителен и разговорлив. Ще се радвам утре отново да го прегърна. Ще видим утре къде се намира Аякс. Интер е тежък опонент и предпочитахме да го бяхме срещнали по-нататък в турнира. Трябва да бъдем добри, защото основните футболисти на Интер играят заедно от известно време и са силни във физическо отношение. Те имат огромна решителност и знаем какво да очакваме от тях. Трябва да сме остри, бдителни и решителни. Предвид качествата на съперниците ни, не можем да се отпуснем и за секунда. В някои случаи може да се наложи да предчувстваме дългите им топки и да играем внимателно в отбрана. Трябва да опонираме на борбения дух на Интер.

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Сигурни ли сте, че Лаутаро Мартинес ще отсъства? Това са страхотни новини, кажете ми повече… С неговия опит той би направил разликата. Но това няма значение, защото неговият заместник също би бил добър. Всички в Интер са добри. Трябва да възспираме техните халфбекове от центрирания. Каспер Долберг или Ваут Вегхорст? Мога да пусна и двамата като титуляри. Стивън Бергхаус не е достатъчно здрав, така че няма да играе и не е в състава. Нормално е да не приемаме този мач като лесен, но това е чудесна възможност да докажем обратното. Вероятно всички тук си мислят, че нямаме шансове. Играем срещу отбор от топ класа и знаем, че ще е тежко. За мен няма значение, че Интер е загубил от Ювентус”, коментира Хейтинга на пресконференцията си преди мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 606
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1257
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 2537
  • 0
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 645
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 1573
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 5005
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12483
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11314
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33565
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42490
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8445
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366819
  • 3