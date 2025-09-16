Треньорът на Аякс: Предпочитахме да се срещнем с Интер на по-късен етап

Треньорът на Аякс Джон Хейтинга се изказа с голямо уважение към Интер преди утрешния сблъсък от Шампионска лига между двата тима в Амстердам. Той обаче увери, че неговият тим ще се опита да поднесе изненада срещу финалиста от предишното издание на турнира.

“Навремето Кристиан Киву беше капитанът на Аякс. Винаги беше бдителен и разговорлив. Ще се радвам утре отново да го прегърна. Ще видим утре къде се намира Аякс. Интер е тежък опонент и предпочитахме да го бяхме срещнали по-нататък в турнира. Трябва да бъдем добри, защото основните футболисти на Интер играят заедно от известно време и са силни във физическо отношение. Те имат огромна решителност и знаем какво да очакваме от тях. Трябва да сме остри, бдителни и решителни. Предвид качествата на съперниците ни, не можем да се отпуснем и за секунда. В някои случаи може да се наложи да предчувстваме дългите им топки и да играем внимателно в отбрана. Трябва да опонираме на борбения дух на Интер.

Сигурни ли сте, че Лаутаро Мартинес ще отсъства? Това са страхотни новини, кажете ми повече… С неговия опит той би направил разликата. Но това няма значение, защото неговият заместник също би бил добър. Всички в Интер са добри. Трябва да възспираме техните халфбекове от центрирания. Каспер Долберг или Ваут Вегхорст? Мога да пусна и двамата като титуляри. Стивън Бергхаус не е достатъчно здрав, така че няма да играе и не е в състава. Нормално е да не приемаме този мач като лесен, но това е чудесна възможност да докажем обратното. Вероятно всички тук си мислят, че нямаме шансове. Играем срещу отбор от топ класа и знаем, че ще е тежко. За мен няма значение, че Интер е загубил от Ювентус”, коментира Хейтинга на пресконференцията си преди мача.

