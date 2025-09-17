Бахрейн за първи път ще бъде домакин на световно първенство по борба

Бахрейн за първи път ще бъде домакин на Световно първенство по борба през 2026 година, обявиха от международната федерация. Шампионатът за мъже и жени ще се проведе от 5 до 13 септември в Манама.

Никоя арабска страна досега не е била домакин на шампионат на планетата.

Страната ще посрещне и Мондиала до 20 години през 2026-а, също в Манама от 17 до 23 август.

Европейското първенство догодина за мъже и жени ще бъде в Тирана (Албания) от 20 до 26 април.

През 2026-а България също ще приеме две големи състезания - Европейското първенство до 15 и до 17 години в Самоков (20-24 май, 11-17 май).