Шестима българи са четвъртфиналисти на двойки в Куршумлийска Баня

  • 17 сеп 2025 | 09:32
  • 243
  • 0
Шестима българи се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставените под №3 Янаки Милев и Радослав Шандаров стартираха с успех над Патрик Котан (Австралия) и Арунава Маджумдер (Индия) с 6:3, 7:5, а следващите съперници ще бъдат сънародниците им Борислав Кирилов и Джордж Лазаров, които елиминираха Самуил Честовалиев (Република Северна Македония) и Огниен Ягрович (Сърбия) с категоричното 6:0, 6:0.

Михаил Иванов и Васил Шандаров пък отстраниха Валентин Гуаданьо (Аржентина) и Андрей Радойчич (Сърбия) с 6:3, 1:6, 10-8, като реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек с четири поредни разигравания след изоставане от 6:8 точки.

Още един българин - Динко Динев, участваше в надпреварата при дуетите. Динев и Матиас Уйвари (Австрия) загубиха в първия кръг от вторите в схемата Джеръми Гшенднер (Великобритания) и Федерико Вале (Италия) с 3:6, 1:6.

Янаки Милев, Динко Динев и преминалите през квалификациите Михаил Иванов и Джордж Лазаров започват утре и в основната схема на сингъл.

Поставеният под №6 Милев ще срещне Иванов, Динев ще има за съперник осмия Томас Фархат (Аржентина), а Лазаров ще играе срещу представителя на домакините Кристян Юхас.

