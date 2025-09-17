Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

  • 17 сеп 2025 | 09:17
  • 242
  • 0
Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

Седем български тенисисти (трима юноши и четири девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира за юноши и девойки до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в София. Надпреварата се провежда на базата на ТК "15:40".

Победи във вторник при юношите постигнаха Кристиян Стефанов, Владимир Цонков и Дамян Аврамовски, а при девойките Рая Маркова, Илина Илиева, Радина Средкова и Мелани Стоичкова.

Резултати:

Юноши, 1/8-финали:

№5 Кристиян Стефанов – Александър Груич (Република Северна Македония) 6:3, 6:4

№7 Владимир Цонков – Богдан Попа (Румъния) 6:3, 6:2

№8 Дамян Аврамовски – Цезар Симион (Румъния) 6:3, 7:5

Никола Павлов – №3 Павле Стоилкович (Сърбия) 0:6, 0:6

Кристиян Енев – №4 Рафа Гарсия (Испания) 5:7, 1:6

Борис Борисов – №1 Лука Керамилак (Сърбия) 0:6, 1:6

Никола Божилов – №6 Давид Черчел (Румъния) 7:5, 3:6, 3:6

Девойки, 1/8-финали:

№2 Рая Маркова – Рая Стайкова 6:3, 6:4

№5 Илина Илиева – Мария Котарчеа (Румъния) 6:4, 7:5

№7 Радина Средкова – Саша Папу (Румъния) 7:5, 7:5

№8 Мелани Стоичкова – Ада Панаитеску (Румъния) 6:4, 6:2

Нина Нокова – №1 Кара Фронек Австрия 0:6, 0:6

Зара Минева – №4 Олимпия Ягодзинска (Полша) 1:6, 0:6

