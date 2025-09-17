Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

  • 17 сеп 2025 | 08:36
  • 434
  • 0
Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

Българките Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за втория кръг на сингъл при девойките на на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия.

Поставената под №6 Денчева победи убедително на старта с 6:2, 6:1 Нора Ситфайт (Норвегия), а във втория кръг ще играе срещу Ива Ковачевич (Сърбия).

Седмата в схемата Константинова спечели със 7:5, 6:4 срещу Нина Андронику (Кипър). За място на осминафиналите Йоана ще играе срещу Мария Лаува (Латвия).

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще стартират с мач срещу Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

Вчера Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите. Поставеният под №13 българин победи с 6:2, 7:6(3) Юън Дженингс (Ирландия). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу Ян Псота (Чехия).

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов победиха в първия кръг с 6:4, 6:2 Данла Фолкхаймс и Артурс Жагарс от Латвия, а следващите им съперници ще бъдат вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шестима българи са четвъртфиналисти на двойки в Куршумлийска Баня

Шестима българи са четвъртфиналисти на двойки в Куршумлийска Баня

  • 17 сеп 2025 | 09:32
  • 243
  • 0
Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

  • 17 сеп 2025 | 09:17
  • 242
  • 0
Шиникова с победи на сингъл и двойки в Монастир

Шиникова с победи на сингъл и двойки в Монастир

  • 17 сеп 2025 | 08:57
  • 264
  • 0
Димитър Кузманов се класира за втория кръг в Търгу Муреш

Димитър Кузманов се класира за втория кръг в Търгу Муреш

  • 17 сеп 2025 | 05:15
  • 1919
  • 0
Шампионът Италия достигна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Шампионът Италия достигна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 16 сеп 2025 | 23:09
  • 1567
  • 0
Гърневска и Александрова продължават на 1/4-финал на двойки на турнир в Пазарджик

Гърневска и Александрова продължават на 1/4-финал на двойки на турнир в Пазарджик

  • 16 сеп 2025 | 18:44
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 29394
  • 17
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 381580
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 1144
  • 0
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 6024
  • 0
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 1290
  • 0
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 39888
  • 131