Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

Българките Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за втория кръг на сингъл при девойките на на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия.

Поставената под №6 Денчева победи убедително на старта с 6:2, 6:1 Нора Ситфайт (Норвегия), а във втория кръг ще играе срещу Ива Ковачевич (Сърбия).

Седмата в схемата Константинова спечели със 7:5, 6:4 срещу Нина Андронику (Кипър). За място на осминафиналите Йоана ще играе срещу Мария Лаува (Латвия).

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще стартират с мач срещу Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

Вчера Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите. Поставеният под №13 българин победи с 6:2, 7:6(3) Юън Дженингс (Ирландия). Във втория кръг Кисимов ще играе срещу Ян Псота (Чехия).

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов победиха в първия кръг с 6:4, 6:2 Данла Фолкхаймс и Артурс Жагарс от Латвия, а следващите им съперници ще бъдат вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.