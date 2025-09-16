Пет медала за България от СП по канадска борба за хора с увреждания

България спечели пет медала в първия състезателен ден на 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение.

Шампионатът на планетата в Албена стартира днес със срещите с лява ръка, а родните състезатели завоюваха 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови отличия.

На световния връх без нито една загуба стъпи Павел Кръстев в категория над 100 килограма при мъжете с визуални увреждания. Националът не остави шансове на грузинеца Георги Васадзе и по този начин защити титлата си от миналата година.

Вицешампионска титла спечели Тилка Кайрякова. В категория над 70 кг при жените със слухови увреждания старозагорката отстъпи на Нина Пономариова от Казахстан.

Трите бронзови отличия за страната ни бяха донесени от борбените жени в отбора. Лада Хаджиева се нареди трета в категория до 70 кг при хората със увреден слух. Маргарита Дабева стъпи на почетната стълбичка в категория 70+ кг при дамите със зрителни увреждания, а Зифет Неби заслужи бронза в категория 70+ кг при хората с увреден слух.

Над 400 състезатели от 60 държави участват в 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение. Категориите са разделени за състезатели със слухови, зрителни и двигателни увреждания.

Тази сутрин се състоя и официалното откриване на шампионата, в което участие взеха президентът на Индийския параолимпийски компитет Дипа Малик, председателят на Българския параолмипийски комитет Илия Лалов, президентът на Международната федерация Асен Хаджитодоров и председателят на Българската федерация Георги Благов.

Утре битките при пара-атлетите продължават със срещите с дясна ръка.