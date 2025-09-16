Гърневска и Александрова продължават на 1/4-финал на двойки на турнир в Пазарджик

Валерия Гърневска и Ралица Александрова се класираха за четвъртфиналите при дуетите на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

Държавната шампионка на сингъл и на двойки от този сезон Гърневска и Александрова надделяха над 38-годишната бивша националка Диа Евтимова и Беатрис Спасова със 7:6(3), 6:4 Те първоначално пропиляха аванс от 4:2 гейма, а след това пропуснаха и сетбол на собствен сервис при 6:5. В последвалия тайбрек те все пак триумфираха със 7:3 точки след серия от четири поредни разигравания. Във втория сет Гърневска и Александрова изоставаха с пробив и 3:4, но направиха обрат до 6:4 и завоюваха крайния успех след час и 38 минути.

Те ще срещнат в следващата фаза на надпреварата българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, които почиваха в първия кръг.

Още други три български дуета отпаднаха на старта на надпреварата. Мария Димитрова и Андрея Глушкова загубиха от Маюка Айкауа (Япония) и Адриана Рийми (САЩ) с 2:6, 0:6, Лидия Енчева и Дария Великова пртърпяха поражение от рускините София Лансере и Алина Юнева с 1:6, 3:6, а Анджелина Костова и Галена Кръстенова бяха елиминирани от Клаудия Осте Ферер (Испания) и Луцие Петружелова с 4:6, 5:7.