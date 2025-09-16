Лучано Де Чеко с рекордно 6-о поредно участие на световно първенство

Опитният разпределител Лучано Де Чеко влезе в историята, след като в неделя влезе в игра за своята Аржентина при драматичния обрат срещу Финландия с 3:2 в първия си мач от Група C на Световното първенство във Филипините.

Така 37-годишният разпределител записа 6-ото си поредно участие на световно първенство. Нито един друг състезател, мъж или жена, не е постигал подобно нещо, което подчертава неговото спортно дълголетие и значение за националния отбор на Аржентина.

Селекционерът Марсело Мендес остави Де Чеко на пейката през първите два гейма, предпочитайки да започне с Матиас Санчес. Въпреки това, той трябваше да се обърне към 37-годишния Де Чеко от третия гейм нататък, като неговият опит и самообладание в крайна сметка се оказаха решаващи за победата на Аржентина в петгеймовия трилър.

Това беше достоен принос от страна на Де Чеко, който вече 19 години представя Аржентина и изглежда няма намерение да спира скоро.

"Винаги искам най-доброто за Аржентина. Мога да се опитам да помогна на страната си да достигне най-високото ниво... за мен това е достатъчно. Не знам дали това (б.р. световно първенство) ще ми е последното, но да играя за Аржентина е най-доброто преживяване в живота ми, така че съм много щастлив", каза Де Чеко след мача с Финландия.

Първата му поява на Световно първенство е през 2006-а година, когато е на 18-годишна възраст. Следват изданията през 2010-а, 2014-а и 2018-а, където той гордо носи бяло-сините цветове на Аржентина, въпреки че отборът не успява да премине 1/4-финалната фаза.

На Мондиал 2022 той изведе Аржентина до 1/4-финалите, а светлината на прожекторите отново ще бъде върху Де Чеко, докато той продължава да пише история във Филипините, което автоматично ще циментира статута му на истинска волейболна легенда.

Въпреки че, Аржентина не е достигала до подиума на ветовно първенство, Де Чеко спечели бронз като капитан на националния отбор на Олимпиадата в Токио 2020. Той има и четири поредни участия на Олимпийски игри, а именно Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020 и Париж 2024.

Докато Аржентина преследва едва второто си класиране на подиума на световно първенство, треньорът Мендес е наясно, че в лицето на Де Чеко притежава истинско съкровище и извор на опит. Лекотата, с която той контролира играта, го е задържала в националния отбор толкова дълго и предстои да видим дали звездният миг на Де Чеко ще настъпи в Манила.

Снимки: en.volleyballworld.com