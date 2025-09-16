Аржентина на 1/8-финал след втора победа на Световното

Мъжкият национален отбор на Аржентина се класира за 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Марсело Мендес тим се наложи над Република Корея с 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18) във втората си среща от Група С на турнира, игран рано тази сутрин пред само 500 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

По този начин "гаучосите" имат 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране в групата, като така продължават напред в следващата фаза на Мондиала. Република Корея записа втора поредна загуба и на практика отпада от първенството.

В последния си двубой от групата Аржентина ще играе с олимпийския шампион Франция. Срещата е в четвъртък (18 септември) от 13,00 часа българско време. По-рано същия ден от 05,30 корейците ще излязат срещу Финландия.

Най-полезни за Аржентина бяха Пабло Кукарцев (3 блока и 2 аса) и Лусиано Висентин (5 блока! и 1 ас) с 21 и 20 точки за победата.

За корейския тим Су Бонг Хео (2 блока и 2 аса) и Донг Хиеок Им (4 блока) реализираха съответно 17 и 15 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com