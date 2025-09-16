Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина на 1/8-финал след втора победа на Световното

Аржентина на 1/8-финал след втора победа на Световното

  • 16 сеп 2025 | 12:59
  • 445
  • 0
Аржентина на 1/8-финал след втора победа на Световното

Мъжкият национален отбор на Аржентина се класира за 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините. Воденият от Марсело Мендес тим се наложи над Република Корея с 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18) във втората си среща от Група С на турнира, игран рано тази сутрин пред само 500 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

По този начин "гаучосите" имат 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране в групата, като така продължават напред в следващата фаза на Мондиала. Република Корея записа втора поредна загуба и на практика отпада от първенството.

В последния си двубой от групата Аржентина ще играе с олимпийския шампион Франция. Срещата е в четвъртък (18 септември) от 13,00 часа българско време. По-рано същия ден от 05,30 корейците ще излязат срещу Финландия.

Най-полезни за Аржентина бяха Пабло Кукарцев (3 блока и 2 аса) и Лусиано Висентин (5 блока! и 1 ас) с 21 и 20 точки за победата.

За корейския тим Су Бонг Хео (2 блока и 2 аса) и Донг Хиеок Им (4 блока) реализираха съответно 17 и 15 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:53
  • 2394
  • 1
Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:30
  • 5034
  • 0
САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

  • 15 сеп 2025 | 18:53
  • 10729
  • 0
България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

  • 15 сеп 2025 | 18:29
  • 3546
  • 0
Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

  • 15 сеп 2025 | 17:33
  • 2595
  • 0
Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

  • 15 сеп 2025 | 17:26
  • 1619
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 58
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 5856
  • 2
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 21058
  • 15
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 25948
  • 68
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 4121
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365164
  • 3