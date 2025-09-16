Кой ще "изгори"? Франция, Аржентина или Финландия?

Една от най-завързаните групи на Световното първенство във Филипините се оказа Група С, в която са олимпийския шампион Франция и отборите на Аржентина, Финландия и Република Корея.

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Днес, във вторите мачове в групата, "гаучосите" успяха да се наложат над Република Корея с 3:1, а олимпийските шампиони от Франция бяха изненадани от "Суоми" и загубиха драматично с 2:3 гейма.

Така начело във временното класиране е Аржентина с 2 победи от 2 мача и 5 точки, следвани от "петлите" с 4 точки след 1 победа и 1 загуба, с колкото е и Финландия, но с 3 точки в актива си. В последните срещи от групата, в четвъртък (18 септември), Финландия ще играе срещу аутсайдерът Република Корея, докато Франция ще спори с Аржентина.

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Ако приемем, че Финландия не срещне проблеми срещу корейците и спечели с 3:0 или 3:1, "Суоми" на практика ще се класира за 1/8-финалите на Мондиала, а мачът между Франция и Аржентина ще бъде директен сблъсък за продължаване напред.

Единственият вариант, при който може да стане "въртележка" между трите отбора - Франция, Аржентина и Финландия, и да има интрига до последно, е "петлите" да спечелят с 3:2, а скандинавците да бият Република Корея с 3:1 гейма. При това положение трите тима ще бъдат с 2 победи, 1 загуба и 6 точки и следващия показател, който ще се гледа ще бъде геймовото съотношение. Олимпийските шампиони от Франция и "Суоми" ще бъдат с 8:6 гейма и ще се класират за следващата фаза, докато Аржентина ще остане на 3-о място с 8:5 гейма и съответно ще отпадне от шампионата на планетата.

Снимки: en.volleyballworld.com