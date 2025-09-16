Промяна в началните часове на двубоите от турнира в памет на Пенка Стоянова

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив информира, че настъпва промяна в часовете на срещите от турнира в чест на голямата българска баскетболистка Пенка Стоянова.

Той ще се проведе на 26 и 27 септември в зала „Сила“ в Пловдив.

Клубът организира надпреварата за втори пореден сезон.

През тази година, освен домакините от Локомотив, участие в приятелския турнир ще вземат още отборите на Академик Бултекс 99, Левски София и Ботев 2012 Враца.

Програмата за 26 септември (петък) ще бъде както следва:

17:00 ч. – Локомотив Пловдив срещу Ботев 2012 Враца 19:00 ч. – Академик Бултекс срещу Левски София

Програмата за 27 септември (събота) остава непроменена:

17:00 ч. – Малък финал (мач за трето място) 19:00 ч. – Финал

"Очакват Ви вълнуващи баскетболни срещи и истински спортен празник", написаха организаторите от Локомотив Пловдив.