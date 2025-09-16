Успехи за българските гребци на “Мастърс” регатата в Баньолес

Сериозни успехи записаха българските гребци на “Мастърс” регатата за ветерани, която се проведе в Баньолес (Испания).

На езерото в Баньолес, където се проведоха и гонките от Олимпийските игри в Барселона през 1992 година, първо място в дисциплината двойка скул за мъже (Mens C 2x - 43 - 50 години) спечелиха представителите на Гребен клуб Пловдив Николай Бояджиев и Васил Радев.

Бояджиев и Русев изминаха дистанцията от 1000 метра за 3:20,52 минути.

Българският екипаж се движеше втори по средата на дистанцията, но на финала показа по-добра физическа подготовка и спечели първото място.

Бившият гребец на Спартак (Плевен) Калин Дотков пък зае трето място в същата дисциплина заедно със съотборника си Марк Гереро, които се състезаваха за Роки Маунтийн (САЩ), и изминаха дистанцията за 3:32,12 минути.

В смесената четворка скул Екатерина Чакова, Методи Черпоков, Калоян Паяков и Ваня Божкова от Гребен клуб Пловдив финишираха трети, след като изминаха дистанцията от 1000 метра за 3:37,10 минути

На четворка скул при мъжете (Mens C 4x - 43 - 50 години) Калоян Паяков, Методи Черпоков, Васил Русев и Николай Бояджиев останаха на трета позиция, след като изминаха дистанцията от 1000 метра за 3:19, 12 минути.