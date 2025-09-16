Денислава Глушкова стартира с убедителна победа в Сърбия

Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова взе първите десет гейма и победи убедително участващата с "уайлд кард" Хава Кейлър с 6:0, 6:1 за 67 минути.

16-годишната Кейлър, която дебютира при жените в състезанията на Международната федерация по тенис ITF в края на март през този сезон, все пак успя да спечели гейм, след като в първите си четири мача от веригата досега допусна четири загуби с по 0:6, 0:6.

Софиянката очаква победителката от мача между поставената под номер 1 Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) и Габриела Се (Бразилия).

В схемата на двойки Глушкова и представителката на домакините Драгиня Вукович ще започнат срещу Кристина Почтовик (Украйна) и Даря Сувирджонкова (Сърбия).