Солидни премии за германските баскетболисти за триумфа на Евробаскет 2025

Играчите на германския мъжки национален отбор по баскетбол ще получат по 30 000 евро премия за спечелване на европейската титла, съобщава "Билд".

Според информацията, в случай на загуба на финала, бонусът би бил 25 000 евро, а при бронзови медали – 20 000 евро.

Същите премии са предвидени и за германския женски отбор, който ще се състезава на домакинското световно първенство през 2026 г.

Германия стана европейски шампион след победа над Турция с 88:83. Гардът Денис Шрьодер беше обявен за най-добър играч на турнира.