Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Солидни премии за германските баскетболисти за триумфа на Евробаскет 2025

Солидни премии за германските баскетболисти за триумфа на Евробаскет 2025

  • 16 сеп 2025 | 12:31
  • 111
  • 0
Солидни премии за германските баскетболисти за триумфа на Евробаскет 2025

Играчите на германския мъжки национален отбор по баскетбол ще получат по 30 000 евро премия за спечелване на европейската титла, съобщава "Билд".

Според информацията, в случай на загуба на финала, бонусът би бил 25 000 евро, а при бронзови медали – 20 000 евро.

Същите премии са предвидени и за германския женски отбор, който ще се състезава на домакинското световно първенство през 2026 г.

Германия стана европейски шампион след победа над Турция с 88:83. Гардът Денис Шрьодер беше обявен за най-добър играч на турнира.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски спортист приключи контролите с равенство срещу Балкан

Рилски спортист приключи контролите с равенство срещу Балкан

  • 16 сеп 2025 | 05:03
  • 2415
  • 0
Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

  • 16 сеп 2025 | 03:47
  • 1427
  • 0
Миньор 2015 смени американец с черногорец

Миньор 2015 смени американец с черногорец

  • 16 сеп 2025 | 01:05
  • 766
  • 0
Алперен Шенгюн: Възходът на Турция в баскетбола ще продължи

Алперен Шенгюн: Възходът на Турция в баскетбола ще продължи

  • 16 сеп 2025 | 01:00
  • 1167
  • 0
Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

  • 15 сеп 2025 | 20:31
  • 2467
  • 0
Таня Гатева започна работа в Славия

Таня Гатева започна работа в Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:43
  • 2202
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3257
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12336
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14811
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 12:42
  • 1883
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364277
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7505
  • 3