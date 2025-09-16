Развод след 15 г. за Мъри

Носителят на седем титли от Големия шлем на двойки Джейми Мъри е сложил край на брака си, който продължи 15 години.

Братът на Анди Мъри и съпругата му Алехандра Гутиерес не са заедно от 2024-та, а документите за развода са подписани на 22 август миналата година. Новината съобщи "Сън", а говорител на Джейми потвърди.

Стана ясно още, че 39-годишният британец вече си е направил профил в платформата за запознанства на знаменитости Raya. Там той е сложил своя снимка от корта с известния си брат Анди. Представя се като „спортист, който обикаля света, за да играе тенис“.

По-големият от братята Мъри има две титли от Големия шлем при двойките мъже и 5 при смесените двойки. От вече бившата си съпруга Алехандра има 3-годишна дъщеря Ава. Дамата е от Колумбия и среща Джейми през 2008-а, когато е студентка в Лондон. Две години по-късно двамата сключиха брак в Шотландия.

"Телеграф"