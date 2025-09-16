Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Моделка си измислила за Алкарас и Синер

Моделка си измислила за Алкарас и Синер

  • 16 сеп 2025 | 08:54
  • 620
  • 0
Моделка си измислила за Алкарас и Синер

Американската изкусителка Брукс Нейдър сама си измислила, че тенис звездите Карлос Алкарас и Яник Синер са я сваляли по време на US Open. Според "Дейли мейл" 28-годишната моделка и сестра й Грейс Ан нарочно са намеквали за подобни отношения в различни хитови тв шоута заради собствения си риалити формат. В него те се снимат заедно с другите си две сестри красавици.

„Целта на Брукс сега е да бъде свързана с всяка история, връзка или драма, доколкото е възможно. „Тъй като тя иска да продава шоуто си и хората да продължат да го гледат, за да сбъдне мечтата си да стане огромна риалити звезда“, коментира източникът на изданието.

В момента разведената Брукс повече държала на това да бъде в новините, отколкото да има пълноценна връзка. „Тя иска да е необвързана, но да се забавлява“, уточни вътрешният човек.

Световният №1 и шампион от Ню Йорк Алкарас е отрекъл пред близките си да има нещо общо с Нейдър. „Карлос им е обяснил, че все още е необвързан и няма намерение да има сериозна връзка на този етап от кариерата си“, пишат испанските медии.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кисимов започна с победа на Европейското до 18 г. в Австрия

Димитър Кисимов започна с победа на Европейското до 18 г. в Австрия

  • 15 сеп 2025 | 18:36
  • 688
  • 0
Пазарджик ще бъде домакин на международен ITF курс за съдии „бяла значка“

Пазарджик ще бъде домакин на международен ITF курс за съдии „бяла значка“

  • 15 сеп 2025 | 18:35
  • 309
  • 0
Кенин преодоля първия кръг в Сеул

Кенин преодоля първия кръг в Сеул

  • 15 сеп 2025 | 18:30
  • 476
  • 0
Серина и Винъс Уилямс стартират подкаст

Серина и Винъс Уилямс стартират подкаст

  • 15 сеп 2025 | 18:13
  • 705
  • 0
Девет българки ще участват в основната схема на ITF турнир в Пазарджик

Девет българки ще участват в основната схема на ITF турнир в Пазарджик

  • 15 сеп 2025 | 17:53
  • 561
  • 0
Алекс Кореча: Карлос Алкарас е дар за тениса

Алекс Кореча: Карлос Алкарас е дар за тениса

  • 15 сеп 2025 | 17:33
  • 810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 362240
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 3270
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 43392
  • 47
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 26998
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 36419
  • 39
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 109008
  • 78