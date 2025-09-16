Моделка си измислила за Алкарас и Синер

Американската изкусителка Брукс Нейдър сама си измислила, че тенис звездите Карлос Алкарас и Яник Синер са я сваляли по време на US Open. Според "Дейли мейл" 28-годишната моделка и сестра й Грейс Ан нарочно са намеквали за подобни отношения в различни хитови тв шоута заради собствения си риалити формат. В него те се снимат заедно с другите си две сестри красавици.

„Целта на Брукс сега е да бъде свързана с всяка история, връзка или драма, доколкото е възможно. „Тъй като тя иска да продава шоуто си и хората да продължат да го гледат, за да сбъдне мечтата си да стане огромна риалити звезда“, коментира източникът на изданието.

В момента разведената Брукс повече държала на това да бъде в новините, отколкото да има пълноценна връзка. „Тя иска да е необвързана, но да се забавлява“, уточни вътрешният човек.

Световният №1 и шампион от Ню Йорк Алкарас е отрекъл пред близките си да има нещо общо с Нейдър. „Карлос им е обяснил, че все още е необвързан и няма намерение да има сериозна връзка на този етап от кариерата си“, пишат испанските медии.