  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  15 българчета се класираха за втория кръг на турнир от Тенис Европа в София

  • 16 сеп 2025 | 08:34
15 български тенисисти (7 юноши и 8 девойки) ще играят във втория кръг на сингъл на турнира за юноши и девойки до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в София. Надпреварата се провежда на базата на ТК "15:40".

Победи в понеделник при юношите постигнаха Кристиян Стефанов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски, Никола Павлов, Кристиян Енев, Борис Борисов и Никола Божилов, а при девойките Илина Илиева, Радина Средкова, Мелани Стоичкова, Нина Нокова, Зара Минева, Рая Стайкова и Ива Йорданова.

Директно от втория кръг при девойките ще започне втората поставена Рая Маркова.

Резултати:

Юноши, 1/16-финали:

№5 Кристиян Стефанов – Виктор Фату (Румъния) 6:4, 6:0

№7 Владимир Цонков – Стефан Телкеджиев 6:3, 6:0

№8 Дамян Аврамовски – Лука Йованович (Сърбия) 6:3, 6:2

Никола Павлов – Денислав Николов 6:2, 6:2

Кристиян Енев – Борис Христакиев 6:2, 6:2

Борис Борисов – Александър Ибришимов 6:2, 6:2

Никола Божилов – Вукашин Димитриевич (Сърбия) 6:1, 7:6

Кристиан Косев – №3 Павле Стоилкович (Сърбия) 2:6, 0:6

Бруно Дженев – Зия Айдин (Турция) 3:6, 2:6

Якоб Ясин – Цезар Симион (Румъния) 7:5, 6:7, 2:6

Давид Дървеняшки – №4 Рафа Гарсия (Испания) 3:6, 4:6

Борис Радков – №1 Лука Керамилак (Сърбия) 1:6, 0:6

Виктор Генчев – Богдан Попа (Румъния) 0:6, 1:6

Данаил Петров – №6 Давид Черчел (Румъния) 2:6, 2:6

Нури Юсуф – Лука Пантелич (Сърбия) 2:6, 2:6

Калоян Гайдаджиев – Александър Груич (Република Северна Македония) 3:6, 0:6

Девойки, 1/16-финали:

№5 Илина Илиева – Юлия Соловеева 6:0, 6:0

№7 Радина Средкова – Грейс Георгиева 6:1, 6:0

№8 Мелани Стоичкова – Дара Баджова 6:1, 6:1

Нина Нокова – Надя Проданович (Сърбия) 6:2, 6:4

Зара Минева – Лена Вельович (Сърбия) 6:4, 6:4

Рая Стайкова – Дария Матвеева (Русия) 6:3, 6:2

Ива Йорданова – Бояна Колева 6:1, 6:1

Калина Фъртунова – Дария-Крина Драгне (Румъния) 1:6, 0:6

Виктория Врачанска – Мария Котарчеа (Румъния) 6:3, 3:6, 1:6

Изабела Жечева – №3 Мария Азизян (Армения) 4:6, 1:6

Александра Момчилова – №4 Олимпия Ягодзинска (Полша) 0:6, 3:6

Виктория Митова – Саша Папу (Румъния) 1:6, 0:6

Мария Чалъкова – Ада Панаитеску (Румъния) 6:3, 2:6, 3:6

Изабела Стоянова – Алексия Еначе (Румъния) 1:6, 0:6

