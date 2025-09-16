Хавиер Санети пред Sportal.bg: Българите винаги са имали футболна страст

Славният капитан и настоящ вицепрезидент на Интер Хавиер Санети взе участие в снощния благотворителен мач в Лисабон. Аржентинецът, който има 858 мача за "нерадзурите", изведе с капитанската лента световния отбор срещу Луиш Фиго и останалите португалски легенди. Въпреки късния час след срещата, Санети се съгласи да каже няколко думи пред камерата на Sportal.bg на "Жозе Алваладе".

"Тази вечер се забавлявахме. Винаги е забавно и приятно, когато играеш на терена с такива големи шампиони. Мачът ми достави удоволствие. Най-вече заради хората, които бяха дошли на стадиона. Да кажа нещо за българския футбол ли? Българите винаги са имали голяма страст към футбола. Надявам се, че ще продължавате да работите и да се развивате, за да достигне България по-високо ниво във футболните мачове", каза "Ил Капитано".



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Португалия

Снимки: Imago