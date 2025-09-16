Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Алперен Шенгюн: Възходът на Турция в баскетбола ще продължи

Алперен Шенгюн: Възходът на Турция в баскетбола ще продължи

  • 16 сеп 2025 | 01:00
  • 191
  • 0
Алперен Шенгюн: Възходът на Турция в баскетбола ще продължи

Националният отбор на Турция направи една от най-запомнящите се кампании на Европейско първенство в новата си история, достигайки до финала за първи път от 2001 година. След края на турнира звездата на тима Алперен Шенгюн публикува емоционални думи в социалната платформа „Инстаграм“, благодарейки на всички, които подкрепяха състава през този исторически период.

Шенгюн заяви, че е трудно да опише гордостта, която изпитва и добави, че ще подхожда към всеки мач и всеки турнир със същата страст и решителност.

„Това пътуване не беше само пътуване на един отбор, а на цяла Турция. Наистина е трудно да изразя гордостта, която изпитвам. С всяка тренировка, всяка минута, всеки мач отново усещах гордостта, че съм част от тази страна. Защото на всяка стъпка, всяка победа и всяка загуба бяхме заедно - бяхме едно цяло“, написа Алперен Шенгюн.

„Безкрайни благодарности на нашите сънародници, които ни гледаха и подкрепяха, на треньорския щаб, който винаги беше до нас, на моите съотборници и на моето семейство. Днес може да не носим златен медал, но най-ценното нещо, което спечелихме, е мястото, което заслужихме в сърцето на всеки човек в родината ни.

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Ще продължа да подхождам към всеки мач и всеки турнир със същата страст и решителност, а и с още по-голяма вяра. Възходът на Турция в баскетбола ще продължи. Вярвам, че заедно ще постигнем още по-големи победи. Борбата за нашето знаме е най-голямата ми гордост и следващия път, когато стигнем до този етап, ще направя всичко възможно да го развея на самия връх“, завърши баскетболистът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Рилски спортист приключи контролите с равенство срещу Балкан

Рилски спортист приключи контролите с равенство срещу Балкан

  • 15 сеп 2025 | 21:32
  • 896
  • 0
Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

  • 15 сеп 2025 | 20:31
  • 1631
  • 0
Таня Гатева започна работа в Славия

Таня Гатева започна работа в Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:43
  • 1487
  • 1
Селекционерът на Германия отслабнал със 7 кг по време на ЕвроБаскет 2025

Селекционерът на Германия отслабнал със 7 кг по време на ЕвроБаскет 2025

  • 15 сеп 2025 | 18:48
  • 838
  • 0
Анадолу Ефес взе център от НБА

Анадолу Ефес взе център от НБА

  • 15 сеп 2025 | 18:23
  • 531
  • 0
Франц Вагнер: Всички мислеха, че Сърбия ще спечели ЕвроБаскет

Франц Вагнер: Всички мислеха, че Сърбия ще спечели ЕвроБаскет

  • 15 сеп 2025 | 17:17
  • 601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 21712
  • 38
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 98072
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 17767
  • 35
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 28036
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 77027
  • 118
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 18420
  • 8