Паула Бадоса е близо до завръщане на корта

Паула Бадоса се готви за завръщане на корта, след като контузия я държа далеч от тениса в продължение на 2 месеца. Испанската тенисистка ще играе за отбора на Испания за Billie Jean King Cup.

Две седмици след отпадането си в първия кръг на Уимбълдън Паула Бадоса разкри, че страда от мускулно разкъсване в областта на гърба и обяви, че ще отсъства няколко седмици от тура.

27-годишната спортистка не участва в турнирите в Съединените щати, пропусна US Open, последния за годината турнир от Големия шлем, но ще играе за страната си на финалния турнир на Billie Jean King Cup.

„Помага ми да дойда и да играем като отбор. След като се върнеш от контузия, понякога се чувстваш малко самотен, имаш възходи и падения. Да имам тези хора до себе си винаги ми помага, мотивира ме“, обясни Бадоса, цитирана от Marca.

„Бяха няколко трудни месеца, въпреки че, очевидно, се чувствам малко по-добре всеки ден. Никога не е лесно да се върнеш след контузия, но се чувствам страхотно с моите съотборнички. Вярвам, че в този тип състезание е много важно да има добра атмосфера, добър отборен дух“, добави световната номер 20.

Бадоса заяви, че целта ѝ е да натрупа колкото се може повече мачове в последната част на сезона, за да може да започне добре 2026 година.

„Сега започвам отначало, връщам се на корта, но знам, че сезонът скоро приключва. Ще се опитам да се чувствам възможно най-добре, въпреки че, честно казано, целта ми е да гледам към 2026 година. Искам да остана здрава и да играя колкото се може повече мачове“, заключи Бадоса.

Финалният турнир на Billie Jean King Cup ще се проведе от 16 до 21 септември в Шенжен (Китай). Отборът на Испания е трениран от Карла Суарес Наваро и е съставен от Паула Бадоса, Джесика Бузас Манейро, Кристина Букса, Лейре Ромеро Гормаз и Алиона Болсова.

Снимки: Imago