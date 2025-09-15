Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1357
  • 0

Национал - Локомотив (Пловдив) 2:2
1:0 Георги Марков (14')
2:0 Георги Марков (22')
2:1 Иван Кънчев (41')
2:2 Стилян Лазаров (46')

ЦСКА - Хебър 1:1
1:0 Любомир Праматаров (59')
1:1 Константин Асенов (78')

Пирин - Спартак (Плевен) 1:2
1:0 Валентино Георгиев (9')
1:1 Кирил Пецев (27')
1:2 Николай Петров (82')

Фратрия - Етър 1:1
0:1 Гюнай Ахмедов (29')
1:1 Мартин Владимиров (65')

Черно море - Славия 1:1
0:1 Деан Йорданов (50')
1:1 Кирил Петров (90'+5) д

ЦСКА 1948 - Лудогорец 0:3
0:1 Васил Иванов (1')
0:2 Кристиян Желев (4')
0:3 Васил Иванов (73')

Ботев (Пловдив) - Арда 4:0
1:0 Трендафил Джилалов (38')
2:0 Иван Филипов (51')
3:0 Петър Байраков (80')
4:0 Мартин Петков (90')

Септември - Левски 1:0
1:0 Антон Даскалов (90'+5)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 1906
  • 0
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 2823
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13686
  • 19
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 2523
  • 1
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 2512
  • 3
Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

  • 15 сеп 2025 | 20:17
  • 1065
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия 1:0 Отбор на света, Усик влезе в игра

Португалия 1:0 Отбор на света, Усик влезе в игра

  • 15 сеп 2025 | 22:42
  • 12697
  • 10
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 92653
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13686
  • 19
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 24191
  • 33
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 71252
  • 107
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 16155
  • 8