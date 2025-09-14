Лудогорец не изпита затруднения срещу ЦСКА 1948 в Елитната група до 17 години

Лудогорец спечели като гост на ЦСКА 1948 с 3:0 в двубой от петия кръг на Елитната група до 17 години. Точни за разградчани бяха Кристиян Желев и на два пъти Васил Иванов.

Двубоят започна повече от добре за “зелените” и те поведоха след близо 10 секунди игра. Васил Иванов излезе зад защитата на противника и останал сам срещу вратаря го прехвърли с прецизен удар. Три минути по-късно Лудогорец водеше с два гола, след като Кристиян Желев завърши добра атака. Гостите продължа да бъдат по-добрия отбор на терена и Станислав Иванов бе близо до това да направи резултата класически, но ударът му срещна горната греда.

През втората част темпото спадна и добрите ситуации за гол липсваха. Все пак в 73-ата минута Васил Иванов успя да реализира своето второ попадение в мача и да оформи крайния резултат 3:0.