Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
Звездите пристигнаха на "Жозе Алваладе", Ван дер Сар и Чех си разменят шеги

  • 15 сеп 2025 | 20:59
  • 320
  • 0

Звездите, които ще участват в благотворителния "Мач на легендите" в Лисабон пристигнаха на стадиона. Участниците изглеждаха концентрирани преди двубоя, но когато стъпиха на терена, бяха в отлично настроение.

На стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Звездите ще се стремят към събирането на над 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи. Началото е в 22:00 часа българско време, като Sportal.bg ще покаже на живо шоуто.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков ще започнат мача на резервната скамейка и ще се включат на по-късен етап. Сред титулярите на световния отбор личат имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката има още впечатляващи футболисти. Сред резервите са Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена ще излязат Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, и др.

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 1277
  • 2
  • 15 сеп 2025 | 15:57
  • 1239
  • 0
  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 1364
  • 0
  • 15 сеп 2025 | 15:29
  • 1062
  • 0
  • 15 сеп 2025 | 15:12
  • 1243
  • 13
  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 1682
  • 1
  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87337
  • 76
  • 15 сеп 2025 | 20:30
  • 6407
  • 7
  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 17394
  • 31
  • 15 сеп 2025 | 20:47
  • 5678
  • 2
  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63935
  • 86
  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 13096
  • 7