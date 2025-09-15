Звездите пристигнаха на "Жозе Алваладе", Ван дер Сар и Чех си разменят шеги

Звездите, които ще участват в благотворителния "Мач на легендите" в Лисабон пристигнаха на стадиона. Участниците изглеждаха концентрирани преди двубоя, но когато стъпиха на терена, бяха в отлично настроение.

На стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Звездите ще се стремят към събирането на над 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи. Началото е в 22:00 часа българско време, като Sportal.bg ще покаже на живо шоуто.

Българските легенди Христо Стоичков и Красимир Балъков ще започнат мача на резервната скамейка и ще се включат на по-късен етап. Сред титулярите на световния отбор личат имената на Петър Чех, Карлес Пуьол, Хавиер Санети и Кака. На пейката има още впечатляващи футболисти. Сред резервите са Роберто Карлош, Георге Хаджи, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро и боксовата легенда Олександър Усик. От страна на домакините на терена ще излязат Луиш Фиго, Витор Баия, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, и др.

Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон