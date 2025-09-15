Таня Гатева започна работа в Славия

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 19:43
  • 739
  • 0
Селекционерът на националния отбор за жени Таня Гатева започва и работа в Славия. Тя е новият главен треньор в женското направление на “белите”, обявиха от клуба в официалните си профили в социалните мрежи.

“Още едно звездно треньорско попълнение!

Приветстваме с добре дошла Таня Гатева, която ще заема длъжността “Главен треньор” в женското направление на БК Славия.

Гатева е сред водещите специалисти по женски баскетбол в България. Към момента тя заема позицията на Мениджър развитие на женския баскетбол към БФБ, съвместно с ролята на селекционер на българския национален отбор за жени.

По време на своята богата треньорска кариера тя е прекарвала успешни години в Септември, Левски, Шампион и Берое, завоювайки и редица отличия в женския баскетбол.

През 2019 г. спечели европейската титла в Дивизия B с отбора на България за жени U20, заради което бе избрана за треньор №1 на годината у нас, ставайки първата жена с този приз

Пожелаваме успех на Гатева, която да пренесе своите знания, опит и авторитет в работата с подрастващите момичета на Славия

ДОБРЕ ДОШЛА, ТАНЯ!”, пишат от Славия.

