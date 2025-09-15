Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Томас Франк екзалтиран преди дебюта си начело на Тотнъм в ШЛ

Томас Франк екзалтиран преди дебюта си начело на Тотнъм в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 18:55
  • 376
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк подчерта колко специална ще е утрешната вечер и старта на Шампионската лига срещу Виляреал/ “Шпорите” направиха много лоша минала кампания, но въпреки всичко достигнаха до трофея в Лига Европа, което в крайна сметка им донесе участие в най-комерсиалния клубен турнир в света. Самият Франк пък застана начело на лондончани през лятото, заменяйки начело на отбора Анге Постекоглу.

"Това е нещо голямо и няма търпение. Сега просто се подготвяме, има няколко камери повече, но като цяло нещата са нормални. Утре, когато излезем на терена, тогава наистина ще е специално, особено когато засвири химнът на Шампионската лига. Вярвам, че имам фантастичен отбор и бихме искали да стигнем възможно най-напред. Най-важно е да играем мач за мач, няма да си поставяме излишни цели. Това е една фантастична възможност, която имаме. Бях мениджър на Брентфорд в Чемпиъншип на “Грифин Парк”, един малък и много компактен стадион, а утре ще излезем на един от най-добрите стадиони в света, за да играем пред нашите фантастични фенове.

Виляреал е много добър отбор, бях много впечатлен, когато започнах да анализирам представянето им. Те ще бъдат предизвикателство. Това е европейска вечер и знаем, че трябва да имаме правилната настройка,” обясни Франк чувствата си преди да стартира в Шампионската лига.

Тотнъм удари Уест Хам след почивката
Тотнъм удари Уест Хам след почивката

След това наставникът внесе пояснение около някои проблеми с физическото състояние на Доминик Соланке и новото попълнение Рандал Коло Муани, който бе взет от ПСЖ това лято.

“Соланке прави стъпки в правилната посока, което е положително, но все ое не е готов да играе. Ако имахме нужда Коло Муани да игра, той можеше да играе и 90 минути, но дали може да се справи с интензивността, която искаме? Той е готов за утре и смятам, че това е най-важното,” заяви датският наставник.

Снимки: Imago

