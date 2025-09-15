Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

Бившият футболен арбитър и международен ментор на съдии Детелин Баялцалиев бе гост в актуално студио Дерби. В дискусията той изрази разочарованието си, че и това ръководство на Съдийската комисия на БФС не прави необходимите промени, което води и до натрупването на грешките по терените всеки кръг.

Баялцалиев отново сподели за толерирането на рефери, които нямат необходимите качества, ала се ползват с протекции от високите етажи на властта във футбола на България.

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Той обаче е против назначаването на чуждестранни рефери, като според него Кабаков без проблем ще се справи с дербито Левски - Лудогорец. Освен Кабаков на ниво били още Гидженов и Драганов, похвала заслужавали Гутева и Рашкова, които се борят с предизвикателството на мъжкия елитен футбол.