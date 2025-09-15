Витоша посреща Home Mountain Bike Cup & Балкански шампионат по спускане 2025

HOME MOUNTAIN BIKE CUP Пригответе се за незабравим уикенд, изпълнен с адреналин и високи скорости! Традиционното състезание Витоша Home Mountain Bike Cup се завръща на 19-21 септември за 12-ото си поредно издание и тази година ще бъде по-грандиозно от всякога!

За първи път в историята, страната ни ще бъде домакин на Балкански шампионат по спускане - най-добрите състезатели от целия Балкански полуостров ще се изправят един срещу друг в епична битка за титлата по трасето за спускане „Витошко лале“!

Но това не е всичко! Състезанието е също част от международния календар на UCI и носи ценни точки за световната ранглиста при мъжете и жените, както и финален кръг на Maxxis BG Downhill Series и ще определи шампионите за 2025 година!

Витоша Home Mountain Bike Cup за втора поредна година се провежда с медийната подкрепа на международния телевизионен канал Extreme Channel, който промотира в ефира и социалните си мрежи събитието в над 40 държави по цял свят!

Не пропускайте възможността да станете част от това историческо събитие! Запишете се за участие или елате да подкрепите състезателите и да се насладите на невероятното шоу, което ще предложат - очакваме ви на Лалето!

Регистрацията за участие с повече подробности можете да откриете на www.race-series.com/hmbc