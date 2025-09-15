Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си!

Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си!

  • 15 сеп 2025 | 14:12
  • 253
  • 0
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си!

"Станислав Недков не вижда по-далеко от носа си. Той толкова много е сгафил и се е оср*л, че с такъв човек не може да се разговаря. Можем да намерим някой, който да си изпълнява функцията "президент" много по-добре от Недков. И това ще бъде много ключов момент за развитието на българския ММА".

Думите са на емблемата на България пред целия свят на смесените бойни изкуства - Никола Дипчиков, който беше гост в "Неформално с Георги Петков".

Може ли Дипчиков да бъде президент на Българската федерация по ММА?

"Защо бойците ни трудно успяват? Защото приемат спорта прекалено лично. Обажда им се това, което се нарича "селска чест". И когато разсъждаваш по подобен начин, няма как да се развиваш в който и да е спорт", заключи българинът с убийствената лява ръка.

Кое е най-полезното нещо, което Никола е научил в Русия за всички години, прекарани там?

А успя ли да си "оправи живота" чрез смесените бойни изкуства?

"Нямам търпение да видя следващия нокаутьор в ММА. Българин! Нямам търпение! И ако мога да имам някакъв принос, дори минимален, ще бъда най-щастливият човек!", категоричен беше Дипчиков.

