Трансплантация очаква Акиле Полонара

Акиле Полонара вече няколко месеца води най-трудния и най-важен мач в живота си. Откакто разбра, че има левкемия, италианският баскетболист е подложен на интензивна терапия в Испания, а сега се появи новина, че ще се подложи на трансплантация на костен мозък.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Полонара е диагностициран с миелоидна левкемия в средата на юни, като трансплантацията е планирана за 23 или 24 септември. – Донорката е американка, 90 процента е съвместима – каза бившият играч на Виртус за Corriere della Sera.

По време на битката намери нов клуб

Наскоро Акиле Полонара говори пред италианските медии за здравословното си състояние, както и за офертата, която е получил от Виртус Болоня. Акиле Полонара разказа за смелата си борба с левкемията, за здравословното си състояние, но и за преминаването си в Сасари, разкривайки предложението на Виртус Болоня да поеме длъжност извън терена.

В интервю за италианския вестник Messaggero италианското крило говори за новата глава в кариерата си със Сасари, обяснявайки, че е завършил втория цикъл химиотерапия и сега чака трансплантация. Полонара разкри, че Виртус Болоня му е предложил да се присъедини към скаутския отдел на клуба, но той все още се чувства като играч и иска да остане на терена.

"Много съм добре. Току-що завърших втория цикъл химиотерапия и сега правя някои тестове, преди да се върна в Болоня в очакване на трансплантация. Трябва да изчакаме да се намери съвместим донор, което ми казаха, че е почти приключило. Ако всичко върви добре, ще бъда готов за операцията до края на септември. Когато ми съобщиха новината, със сигурност се почувствах объркан, особено защото лекарят не знаеше как да ми го каже и търсеше правилните думи. С течение на дните нещата се подобриха. Първият цикъл химиотерапия премина много добре. Вторият също беше интензивен, но с отлични резултати", сподели Полонара.

Върна се от химиотерапия, децата го оставиха безмълвен

След първия кръг лечение Полонара беше изписан от болницата и се върна у дома, където семейството му го посрещна с любов и емоции.

Между другото, миелоидната левкемия, срещу която се бори баскетболистът, е рядка форма на рак, която засяга костния мозък и кръвта. В случая с Полонара става въпрос за хронична форма и шансовете да спечели битката са големи. Нека припомним също, че в 14-годишната си кариера той е играл за Терамо, Варезе, Реджо Емилия, Динамо Сасари, Баскония, Фенербахче, Анадолу Ефес и Жалгирис, освен Виртус Болоня.

Следвай ни:

Снимки: Imago