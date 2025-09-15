Популярни
Ники Стоянов с лека травма в Черно море след контролата с Локомотив Пловдив

  • 15 сеп 2025 | 13:23
  • 74
  • 0
Черно море Тича надви Локомотив Пловдив в първата си контролна среща преди старта на новия сезон с 83:79. По време на двубоя обаче контузия е получил капитанът на варненци Николай Стоянов. От клуба все пак уточняват, че травмата е лека и пожелават на крилото бързо възстановяване.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Ламонт Уест вкара 34 точки за “моряците”, към които добави и 7 борби, а Джелани Уотсън-Гейл се отличи с 12 точки, 5 борби и 5 асистенции, допълват варненци.

Снимка: БК Черно море Тича / Фейсбук

