Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иванишевич: Сампрас ми съсипа живота

Иванишевич: Сампрас ми съсипа живота

  • 15 сеп 2025 | 16:46
  • 901
  • 0
Иванишевич: Сампрас ми съсипа живота

Горан Иванишевич имаше изключително успешна състезателна кариера. А след това като треньор на Новак Джокович достигна нови върхове. Легендарният хърватин беше втори в световната ранглиста по тенис. Историята ще го помни като шампион на "Уимбълдън" – през 2001 г. той спечели титлата с уайлдкард. Преди това той игра още три финала на All England Club. Веднъж беше победен от Андре Агаси, а два пъти от Пийт Сампрас.

Съперничеството със Сампрас той преживяваше по особен начин, като американецът спечели 12 от 18-те им директни двубоя.

"Що се отнася до кариерата ми, бих играл по различен начин срещу този "нещастен" Сампрас. Той ми съсипа живота. Съсипа ми мечтите. Заради него не можех да спя. Някои финали бих изиграл по различен начин срещу него", разказа Иванишевич за „Вечерни лист“. "Изключително съм горд, че играх в ерата на Пийт Сампрас. Изиграх фантастични мачове срещу него и делях съблекалнята с него. Все пак, той ми съсипа 20 години от живота."

Припомняме, Иванишевич приключи кариерата си с 22 спечелени титли. След това остана в тениса – и постигна големи успехи с Новак Джокович. Работил е и като треньор на Марин Чилич, а за кратко е сътрудничил на Елена Рибакина и Стефанос Циципас.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров остава №28 в света

Григор Димитров остава №28 в света

  • 15 сеп 2025 | 10:04
  • 915
  • 3
Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

  • 15 сеп 2025 | 10:02
  • 769
  • 0
Френски триумф на турнира в Сао Пауло

Френски триумф на турнира в Сао Пауло

  • 15 сеп 2025 | 09:09
  • 478
  • 0
Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

  • 15 сеп 2025 | 09:03
  • 557
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 1623
  • 0
Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

  • 14 сеп 2025 | 21:58
  • 1911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74134
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 17:59
  • 1968
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46349
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5352
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12684
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11080
  • 13