Иванишевич: Сампрас ми съсипа живота

Горан Иванишевич имаше изключително успешна състезателна кариера. А след това като треньор на Новак Джокович достигна нови върхове. Легендарният хърватин беше втори в световната ранглиста по тенис. Историята ще го помни като шампион на "Уимбълдън" – през 2001 г. той спечели титлата с уайлдкард. Преди това той игра още три финала на All England Club. Веднъж беше победен от Андре Агаси, а два пъти от Пийт Сампрас.

Съперничеството със Сампрас той преживяваше по особен начин, като американецът спечели 12 от 18-те им директни двубоя.

"Що се отнася до кариерата ми, бих играл по различен начин срещу този "нещастен" Сампрас. Той ми съсипа живота. Съсипа ми мечтите. Заради него не можех да спя. Някои финали бих изиграл по различен начин срещу него", разказа Иванишевич за „Вечерни лист“. "Изключително съм горд, че играх в ерата на Пийт Сампрас. Изиграх фантастични мачове срещу него и делях съблекалнята с него. Все пак, той ми съсипа 20 години от живота."

Припомняме, Иванишевич приключи кариерата си с 22 спечелени титли. След това остана в тениса – и постигна големи успехи с Новак Джокович. Работил е и като треньор на Марин Чилич, а за кратко е сътрудничил на Елена Рибакина и Стефанос Циципас.