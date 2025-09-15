Днес е големият ден, обяви Красимир Балъков

Красимир Балъков няма търпение да се пусне в очаквания с голям интерес благотворителен мач на легендите на стадиона на любимият му Спортинг в Лисабон. Бронзовият медалист от САЩ’94 ще бъде част от състава на световните звезди редом до Христо Стоичков и куп други именити футболисти от миналото.

“Днес е големият ден. Пожелавам много успехи на всички ученици, за които днес е първи учебен ден. За нас - предизвикателствата ще са на терена!”, написа Бала в профила си във Фейсбук.

Двубоят в португалската столица започва в 22:00 часа и ще бъде излъчван на живо в Sportal.bg.

