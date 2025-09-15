"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

Ботев (Пловдив) честити юбилея на легендата Петър Зехтински. Бившият футболист навършва 70 години днес.

Ето какво пишат от Ботев:

70-годишен юбилей празнува легендата на пловдивския футбол Петър Зехтински!

С отбора на Ботев участва в 351 срещи в „А“ РФГ, в които бележи 39 гола. Печели Купата на Съветската армия за 1981 година, сребърните медали през 1986 година и бронзовите медали за 1981, 1983, 1985 и 1988 година.

Има 7 срещи в „А“ националния отбор, 5 срещи в олимпийския отбор, 7 срещи в младежкия национален отбор и З срещи в „А“ юношески национален отбор (до 18 години).

Обявяван е 3 пъти (1983, 1984 и 1989 година) за футболист № 1 на Пловдив. През 1981 година е удостоен със званието „майстор на спорта“.

ПФК Ботев Пловдив честити личния празник на великия Петър Зехтински и му пожелава да изпита още много радостни моменти с любимия "жълто-черен" клуб!