Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. "Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

  • 15 сеп 2025 | 09:46
  • 273
  • 0
"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

Ботев (Пловдив) честити юбилея на легендата Петър Зехтински. Бившият футболист навършва 70 години днес.

Ето какво пишат от Ботев:

70-годишен юбилей празнува легендата на пловдивския футбол Петър Зехтински!

С отбора на Ботев участва в 351 срещи в „А“ РФГ, в които бележи 39 гола. Печели Купата на Съветската армия за 1981 година, сребърните медали през 1986 година и бронзовите медали за 1981, 1983, 1985 и 1988 година.

Има 7 срещи в „А“ националния отбор, 5 срещи в олимпийския отбор, 7 срещи в младежкия национален отбор и З срещи в „А“ юношески национален отбор (до 18 години).

Обявяван е 3 пъти (1983, 1984 и 1989 година) за футболист № 1 на Пловдив. През 1981 година е удостоен със званието „майстор на спорта“.

ПФК Ботев Пловдив честити личния празник на великия Петър Зехтински и му пожелава да изпита още много радостни моменти с любимия "жълто-черен" клуб!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

  • 15 сеп 2025 | 09:59
  • 186
  • 0
Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

  • 15 сеп 2025 | 09:41
  • 389
  • 0
Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

  • 15 сеп 2025 | 09:32
  • 820
  • 0
Асеновец привлече студент от Ирландия

Асеновец привлече студент от Ирландия

  • 15 сеп 2025 | 08:14
  • 826
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4548
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3863
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4779
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10819
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4548
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3863
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2764
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2981
  • 1