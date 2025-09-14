Популярни
Ботев (Пд) не бърза с търсенето на нов треньор, Киров може и да остане

  • 14 сеп 2025 | 11:03
  • 139
  • 0

Ръководството на Ботев (Пловдив) ще се възползва от уикенда, за да премисли добре нещата, преди да предприеме някакви действия. Според запознати, шефовете на тима не са доволни нито от загубата от Монтана, която допълнително утежни ситуацията в клуба, нито от реакцията на феновете. Последната доведе до допълнителен трус, какъвто ще настане, ако се наложи да се търси заместник на Николай Киров, пише "Мач Телеграф". 

На този етап обаче ръководството не е започнало да се оглежда или да води преговори с други специалисти. Първо предстои да бъде проведена среща с него, на която той да обяви дали твърдо ще стои зад решението си да напусне, или е възможно да продължи да гради нов отбор с нов кредит на доверие.

Не е ясно обаче как това ще се приеме от феновете на тима, които действаха доста крайно в петък. За капак част от агитката откровено не подкрепя новото ръководство, въпреки усилията, които прави, за да може да съхрани Ботев.

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Ахмед Хикмет: Поздравления за колегата Иван Кочев и футболистите на двата отбора

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Здрав сблъсък на "Лаута"

Петров замени контузен, но го изгониха

Първи успех за Ботев (Нови пазар)

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Здрав сблъсък на "Лаута"

Кой ще стъпи на европейския трон?

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

