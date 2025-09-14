Ботев (Пд) не бърза с търсенето на нов треньор, Киров може и да остане

Ръководството на Ботев (Пловдив) ще се възползва от уикенда, за да премисли добре нещата, преди да предприеме някакви действия. Според запознати, шефовете на тима не са доволни нито от загубата от Монтана, която допълнително утежни ситуацията в клуба, нито от реакцията на феновете. Последната доведе до допълнителен трус, какъвто ще настане, ако се наложи да се търси заместник на Николай Киров, пише "Мач Телеграф".

На този етап обаче ръководството не е започнало да се оглежда или да води преговори с други специалисти. Първо предстои да бъде проведена среща с него, на която той да обяви дали твърдо ще стои зад решението си да напусне, или е възможно да продължи да гради нов отбор с нов кредит на доверие.

Не е ясно обаче как това ще се приеме от феновете на тима, които действаха доста крайно в петък. За капак част от агитката откровено не подкрепя новото ръководство, въпреки усилията, които прави, за да може да съхрани Ботев.