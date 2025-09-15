Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори след победата на водения от него отбор с разгромното 6:0 срещу тима на Валенсия в срещата от 4-ия кръг на испанската Ла Лига.

“Още от самото начало показахме какво искаме да направим и това видяхме. Всички се бориха и се наслаждаваха на терена. Отборът игра брилянтно на всички позиции. Перфектни три точки”, каза Флик.

Благодарение на успеха шампионите се изкачиха еднолично на второто място с изоставане от две точки спрямо лидера Реал Мадрид. Също така те се реваншираха за колебливото си представяне срещу Райо Валекано в миналия кръг.

“Нямам какво да добавя по темата за Ямал и националния отбор към това, което вече казах на пресконференцията”, добави Флик.

🚨 Hansi Flick on Fermín and Chelsea bid: “I’m happy that the transfer market is closed! So we can focus on playing football”.



“You can see that Fermín delivered an outstanding performance”. pic.twitter.com/Y94bFYg1zE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2025

Успехът ще даде на “блаугранас” допълнително самочувствие, което им е повече от необходимо, тъй като след броени дни те ще стартират европейската си кампания. На 18-и сепрември (четвъртък) от 22:00 те ще излязат на митични “Сейт Джеймсис Парк” в гостуване на носителя на английската Карабао Къп Нюкасъл.

“Страхотно е да мога да избирам между Феран Торес и Левандовски. Рафиня има фантастично отношение, влизането му от пейката е техническо решение. Има достатъчно мачове за всички. Той и Араухо имаха дълъг полет”, каза още Флик.