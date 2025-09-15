Популярни
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 406
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори след победата на водения от него отбор с разгромното 6:0 срещу тима на Валенсия в срещата от 4-ия кръг на испанската Ла Лига.

“Още от самото начало показахме какво искаме да направим и това видяхме. Всички се бориха и се наслаждаваха на терена. Отборът игра брилянтно на всички позиции. Перфектни три точки”, каза Флик.

Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона
Благодарение на успеха шампионите се изкачиха еднолично на второто място с изоставане от две точки спрямо лидера Реал Мадрид. Също така те се реваншираха за колебливото си представяне срещу Райо Валекано в миналия кръг.

“Нямам какво да добавя по темата за Ямал и националния отбор към това, което вече казах на пресконференцията”, добави Флик.

Успехът ще даде на “блаугранас” допълнително самочувствие, което им е повече от необходимо, тъй като след броени дни те ще стартират европейската си кампания. На 18-и сепрември (четвъртък) от 22:00 те ще излязат на митични “Сейт Джеймсис Парк” в гостуване на носителя на английската Карабао Къп Нюкасъл.

“Страхотно е да мога да избирам между Феран Торес и Левандовски. Рафиня има фантастично отношение, влизането му от пейката е техническо решение. Има достатъчно мачове за всички. Той и Араухо имаха дълъг полет”, каза още Флик.

