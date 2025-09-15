Холанд: Днес можеше да се усети нещо повече

Ерлинг Холанд се превърна в големия герой за Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед с 3:0. Той вкара два от трите гола в мача, като норвежецът донесе и първият успех за “гражданите” срещу градския съперник след неуспехи в четири поредни срещи.

“Можеше да се усети от феновете, че имахме нужда от това. Винаги искаш да спечелиш дербито, но днес можеше да се усети нещо повече”, каза Холанд.

След това скандинавският футболист каза няколко думи и за съотборника си Фил Фоудън.

“Трябва да продължим напред и да подкрепим него, имаме голяма нужда от него. Това е Фил, от когото се нуждаем. Ще му помогнем колкото можем, за да стане толкова добър, колкото беше”, добави Холанд.