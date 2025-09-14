Каймакчиев е 16-и в Италия

Българинът Филип Каймакчиев се нареди на 16-о място при мъжете на международния турнир по фигурно пързаляне ISU CS Lombardia Trophy 2025 в Бергамо (Италия), който е част от сериите "Чалънджър" за сезон 2025/2026.

Каймакчиев събра сбор от 113.40 точки, след като беше оценен с 36.67 за кратката и със 76.73 за волната програма.

Надпреварата беше изключително силна и в нея участваха двукратният световен шампион Иля Малинин (САЩ), бронзовият медалист от Световното първенство Юма Кагияма (Япония), двукратният европейски шампион и бронзов медалист от Световното първенство през 2024 година Адам Сяо Хим Фа (Франция), Шун Сато (Япония), европейският вицешампион Николай Мемола (Италия) и други.

Шампион стана Иля Малинин с 306.65 точки, пред Юма Кагияма с 285.91 и Николай Мемола с 265.37.

При жените триумфира японката Рион Сумийоши с 209.59 точки.