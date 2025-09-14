Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Каймакчиев е 16-и в Италия

Каймакчиев е 16-и в Италия

  • 14 сеп 2025 | 21:48
  • 72
  • 0
Каймакчиев е 16-и в Италия

Българинът Филип Каймакчиев се нареди на 16-о място при мъжете на международния турнир по фигурно пързаляне ISU CS Lombardia Trophy 2025 в Бергамо (Италия), който е част от сериите "Чалънджър" за сезон 2025/2026.

Каймакчиев събра сбор от 113.40 точки, след като беше оценен с 36.67 за кратката и със 76.73 за волната програма.

Надпреварата беше изключително силна и в нея участваха двукратният световен шампион Иля Малинин (САЩ), бронзовият медалист от Световното първенство Юма Кагияма (Япония), двукратният европейски шампион и бронзов медалист от Световното първенство през 2024 година Адам Сяо Хим Фа (Франция), Шун Сато (Япония), европейският вицешампион Николай Мемола (Италия) и други.

Шампион стана Иля Малинин с 306.65 точки, пред Юма Кагияма с 285.91 и Николай Мемола с 265.37.

При жените триумфира японката Рион Сумийоши с 209.59 точки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Руски състезатели по бобслей и скелетон няма да участват на Олимпийските игри в Италия

Руски състезатели по бобслей и скелетон няма да участват на Олимпийските игри в Италия

  • 13 сеп 2025 | 15:24
  • 836
  • 2
Марк-Андре Фльори подписа с Питсбърг за един прощален мач в НХЛ

Марк-Андре Фльори подписа с Питсбърг за един прощален мач в НХЛ

  • 12 сеп 2025 | 20:49
  • 1550
  • 0
Петра Влъхова не е сигурна дали ще се възстанови навреме за Олимпиадата

Петра Влъхова не е сигурна дали ще се възстанови навреме за Олимпиадата

  • 12 сеп 2025 | 16:49
  • 1081
  • 6
Звездата в бобслея Йоханес Лохнер казва сбогом след Олимпиадата

Звездата в бобслея Йоханес Лохнер казва сбогом след Олимпиадата

  • 12 сеп 2025 | 16:42
  • 634
  • 0
Канадските "изнасилвачи" се завръщат в НХЛ от 1 декември

Канадските "изнасилвачи" се завръщат в НХЛ от 1 декември

  • 12 сеп 2025 | 11:43
  • 1320
  • 1
Александър Георгиев сменя клуба, но ще продължи кариерата си в НХЛ

Александър Георгиев сменя клуба, но ще продължи кариерата си в НХЛ

  • 12 сеп 2025 | 08:59
  • 719
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 1:1 Левски, Рапосо изравни

Локо (София) 1:1 Левски, Рапосо изравни

  • 14 сеп 2025 | 22:00
  • 60676
  • 63
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 54220
  • 103
Барселона 0:0 Валенсия, начало на мача

Барселона 0:0 Валенсия, начало на мача

  • 14 сеп 2025 | 22:02
  • 4149
  • 5
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 34663
  • 24
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 35295
  • 26
Страхотна битка на финала в Рига, Турция с аванс след първото полувреме

Страхотна битка на финала в Рига, Турция с аванс след първото полувреме

  • 14 сеп 2025 | 21:50
  • 7500
  • 1