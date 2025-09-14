Бразилия даде гейм на Китай в първия си мач

Волейболистите от националния отбор на Бразилия тръгнаха с победа на Световното първенство във Филипините. Момчетата на селекционера Бернардо Резенде дадоха гейм и обърнаха Китай с 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21) в първата си среща от Група Н на турнира, играна този следобед пред над 3500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Чехия изненада Сърбия на старта на СП

Във втория си мач от групата "Селесао" ще спори с Чехия, която по-рано днес изненада Сърбия с 3:0 гейма. Двубоят е във вторник (16 септември) от 05,00 часа българско време. По-късно същия ден от 16,00 часа Китай ще играе със сърбите.

Най-полезен за Бразилия стана Артур Бенто със 17 точки (1 блок и 1 ас) за успеха. Жудсон Нунеш (4 блока) и Алан Соуса (1 блок) реализира 14 и 13 точки за победата.

За китайците Ши Кун Пън (3 блока и 1 ас) и Ли Бин Лиу (1 блок и 1 ас) завършиха с 12 и 10 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com