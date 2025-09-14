Популярни
Чехия изненада Сърбия на старта на СП

  • 14 сеп 2025 | 16:25
  • 767
  • 0

Волейболистите от националния отбор на Чехия започнаха с отлична победа участието си на Световното първенство във Филипините. Воденият от треньора Иржи Новак тим изненада Сърбия и го надигра с 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) в първата си среща от Група Н на турнира, играна този следобед пред около 3500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Във втория си мач от групата Чехия ще излезе срещу силният тим на Бразилия, който в момента играе с Китай. Двубоят е във вторник (16 септември) от 05,00 часа българско време. По-късно същия ден от 16,00 часа Сърбия ще спори с китайците.

Най-полезни за Чехия станаха Патрик Индра и Лукаш Вашина (2 аса) с 14 и 13 точки за успеха.

За сръбската "репрезентация" Павле Перич също реализира 14 точки (1 блок), а Дражен Лубурич завърши с 12 точки.

СЪРБИЯ - ЧЕХИЯ 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)

СЪРБИЯ: Никола Йовович 1, Дражен Лубурич 12, Павле Перич 14, Миран Куюнджич 5, Неманя Машулович 2, Александър Неделкович 9 - Стефан Негич-либеро (Душан Николич, Никола Бърборич, Александър Стефанович 5)

Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 3, Патрик Индра 14, Лукаш Вашина 13, Ян Гълъбов 9, Адам Зайичек 6, Антонин Климес 5 - Милан Моник-либеро (Иржи Сърб, Марек Шотола 2)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

Снимки: en.volleyballworld.com

