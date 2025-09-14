Санкт Паули продължи доброто начало с домакински обрат

Санкт Паули затвърди доброто си начало на сезона, след като обърна у дома Аугсбург и спечели с 2:1 в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. „Пиратите“ вече са със 7 точки и са на 4-то място във временното класиране, докато тимът на Сандро Вагнер остава с три пункта.

Аугсбург бе отборът, който пръв нанесе своя удар в 15-ата минута. Тогава при добра атака на гостите Хан-Ноа Масенго центрира добре на главата на Фабиан Рийдер, който я заби в мрежата на Никола Васил – 0:1. Постепенно обаче Санкт Паули взе инициативата и в самия край на първата част получи дузпа за игра с ръка на Седрик Цезигер, забелязана след намесата на ВАР. Зад бялата точка застана новото попълнение Андреас Унтонджи. Ударът на нападателя първоначално бе отразен от вратаря на Аугсбург Фин Дамен , но при добавката бенинецът не пропусна и изравни – 1:1.

Второто полувреме до голяма степен бе равностойно, като двата тима си размениха по един опасен удар, съответно на Елиас Саад за гостите и на Матия Перейра-Лаж. Така се стигна до 77-ата минута, когато Данел Синани реализира с красив пряк свободен удар, с което оформи пълния обрат в мача. До края Аугсбург опита да стигне поне до равенството, но не Санкт Паули се бранеше добре и удържа победата си.

Снимки: Imago