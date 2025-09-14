Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Санкт Паули
  3. Санкт Паули продължи доброто начало с домакински обрат

Санкт Паули продължи доброто начало с домакински обрат

  • 14 сеп 2025 | 18:43
  • 166
  • 0
Санкт Паули продължи доброто начало с домакински обрат

Санкт Паули затвърди доброто си начало на сезона, след като обърна у дома Аугсбург и спечели с 2:1 в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. „Пиратите“ вече са със 7 точки и са на 4-то място във временното класиране, докато тимът на Сандро Вагнер остава с три пункта.

Аугсбург бе отборът, който пръв нанесе своя удар в 15-ата минута. Тогава при добра атака на гостите Хан-Ноа Масенго центрира добре на главата на Фабиан Рийдер, който я заби в мрежата на  Никола Васил – 0:1. Постепенно обаче Санкт Паули взе инициативата и в самия край на първата част получи дузпа за игра с ръка на Седрик Цезигер, забелязана след намесата на ВАР. Зад бялата точка застана новото попълнение Андреас Унтонджи. Ударът на нападателя първоначално бе отразен от вратаря на Аугсбург Фин Дамен , но при добавката бенинецът не пропусна и изравни – 1:1.

Второто полувреме до голяма степен бе равностойно, като двата тима си размениха по един опасен удар, съответно на Елиас Саад за гостите и на Матия Перейра-Лаж. Така се стигна до 77-ата минута, когато Данел Синани реализира с красив пряк свободен удар, с което оформи пълния обрат в мача. До края Аугсбург опита да стигне поне до равенството, но не Санкт Паули се бранеше добре и удържа победата си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 20613
  • 67
Торино нанесе първо поражение на Рома под ръководството на Гасперини

Торино нанесе първо поражение на Рома под ръководството на Гасперини

  • 14 сеп 2025 | 15:36
  • 3309
  • 3
Голът на Камински за Кьолн срещу Волфсбург е най-късният в историята на Бундеслигата

Голът на Камински за Кьолн срещу Волфсбург е най-късният в историята на Бундеслигата

  • 14 сеп 2025 | 14:39
  • 1950
  • 0
Мюлер след своя хеттрик за Ванкувър: Нямам рожден ден, имам мач

Мюлер след своя хеттрик за Ванкувър: Нямам рожден ден, имам мач

  • 14 сеп 2025 | 14:28
  • 1997
  • 2
Аморим: Смятам, че така помагам на Коби Мейно

Аморим: Смятам, че така помагам на Коби Мейно

  • 14 сеп 2025 | 14:07
  • 8212
  • 0
Волтемаде: Съсредоточих се върху себе си

Волтемаде: Съсредоточих се върху себе си

  • 14 сеп 2025 | 13:51
  • 1877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

  • 14 сеп 2025 | 18:46
  • 12522
  • 14
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 20613
  • 67
Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

  • 14 сеп 2025 | 18:29
  • 6826
  • 6
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 10991
  • 12
Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 13076
  • 11
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 24250
  • 50