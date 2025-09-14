Популярни
Удинезе продължи летящия си старт след нов успех

  • 14 сеп 2025 | 18:04
  • 515
  • 0
Удинезе продължи летящия си старт след нов успех

Тимът на Удинезе продължава с отличния старт на сезона и постигна минимален успех с 1:0 в гостуването си на новака Пиза. Единственото попадение падна още в 14-ата минута, когато точен бе Икер Браво (14’).

Срещата започна на добро темпо и само в рамките на първите десетина минути двата тима си размениха по едно добро положение, но и в двата случая изстрелите на Кийнун Дейвис и Ханрик Майтер преминаха на сантиметри от гредите. Така се стигна до 14-ата минута, когато Браво се възползва от една отбита топка и откри резултата за Удинезе. До края на първата част “фриуланите” направиха нови пропуски чрез Дейвис и Артур Ата. След почивката ситуацията на терена не се промени особено, но в крайна сметка резултатът не бе променен. По този начин Удинезе вече има седем точки и заема третото място в класирането. От своя страна новкът Пиза има само точка от старта на кампанията, но благодарение на головата разлика успява да се задържи над чертата и е 17-и.

