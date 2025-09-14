Аталанта загря за тежкия тест в Париж с категорична първа победа при Юрич

Участникът в Шампионската лига Аталанта записа категорична победа с 4:1 над Лече в мач от 3-тия кръг на Серия А. Това бе първи успех за бергамаските при новия наставник Иван Юрич след равенства в първите две срещи. Така отборът вече е с пет точки и загря по най-добрия начин за тежкото изпитание в турнира на богатите след няколко дни – гостуването на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен. С два гола днес за бергамаските се отчете Шарле Де Кетеларе (51', 73'). Лече пък остава само с точка след първите три кръга.

След сравнително равностоен половин час все пак Аталанта успя да открие резултата в 37-ата минута. След центриране от корнер на Никола Залевски, Джорджо Скалвини бе оставен непокрит и с глава простреля Владимиро Фалконе – 1:0 за бергамаските.

5 - Charles De Ketelaere has scored his fifth brace in #SerieA, his first since May 12, 2024: since his arrival at Atalanta, only Lautaro and Vlahovic (both six) have scored more multiple goals in the tournament (five, tied with Retegui and Thuram). Top.#AtalantaLecce — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

В самото начало на втората част домакините до голяма степен си решиха мача. След добра комбинация Никола Кръстович гардира и подаде на Шарле Де Кетеларе, който с много отмерен удар от наказателното поле в 51-вата минута удвои за Аталанта – 2:0. В 70-ата минута новото попълнение на бергамаските от Интер Никола Залевски ознаменува добрата си игра с попадение. 23-годишният поляк напредна при добра контраатака на домакините и с много точен шут малко пред дъгата не остави шансове на Фалконе – 3:0.

До края домакините продължиха да се забавляват и само четири минути по-късно отново се разписаха. Бранителят на Лече Джамил Зиберт загуби топката и я подари на Де Кетеларе. Белгиецът напредна и останал очи в очи с Фалконе не сбърка за втория си гол в мача – 4:0. Все пак имаше време и за почетен гол за Лече, който бе дело на резервата Конан Н‘Дри. Котдивоарецът се впусна в отличен индивидуален рейд и със страхотен далечен шут вкара първото попадение за тима си в кампанията – 4:1.

Следвай ни:

Снимки: Imago