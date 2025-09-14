Четирима състезатели станаха двойни шампиони на лятното Държавно първенство по ски бягане

С интервален старт на различни дистанции край Велинград приключи лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски за момчета и момичета, младша и старша и юноши и девойки младша възраст. Организатори са БФСки и Община Велинград.

Мартин Минчев (Паничище 2009), Денис Туйов (Паничище 2009), Николета Джелепова (Александър Логистик) и Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) завършиха първенството със златни медали и в двете дисциплини.

При най-малките момичета на 2500 метра победи Иванина Габерова (Ел Тепе) със 7:19,4 минути. Втора на 25,6 секунди остана Емелина Ранова (Паничище 2009), а трета на 33,8е Спасимира Шошова (Ел Тепе). При момчетата младша на 2500 метра златен медалист е Мартин Минчев (Паничище 2009) със 7:36,9 минути, следван на 34,8 секунди от Християн Димитров и на 8:17.2 минути от Емил Каранов (Паничище 2009).

При момичетата старша възраст на 5 км първа е Ива Янева (Тритон Екстрийм) с 14:01,2 минути, пред Ивайла Кюркчийска (Паничище 2009) на 20,9 секунди и на 26,7 трета е Никол Габерова (Ел Тепе). Първи при момчетата старша на същата дистанция е Денис Туйов (Паничище 2009) с 13:00,9 минути, следван от Иван Котирков (Ел Тепе) на 57,5 секунди и от Илиан Чолаков (Рилски скиор) на 1:14,6 минути.

Златото при девойките младша възраст на 7.5 км взе Николета Джелепова (Александър Логистик) с 20:56,4 минути, а втора и трета са съответно Христина Димчева (Тритон Екстрийм) на 1:00,1 минута и Галина Теменджийска (Рилски скиор) на 2:00,7 минути. При юношите младша на същата дистанция победител е Георги Стойчев (Тритон Екстрийм) с 19:10,2 минути. Среброто с пасив от 19:27,1 минути остана за Любен Любенов (Паничище 2009), а трети на 36,6 минути е Алекс Будинов (Александър Логистик).

Участие на Държавното първенство днес взеха 117 състезатели от цяла България.