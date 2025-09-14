Популярни
Египет със сензационна победа над Иран на Световното

  • 14 сеп 2025 | 17:47
Националният отбор на Египет тръгна с много сензационна победа на Световното първенство за мъже във Филипините. Възпитаниците на треньора Марко Бонита се наложиха над коравия тим на Иран с 3:1 (25:17, 16:25, 25:23, 25:20) в първата си среща от Група А на Мондиала, играна тази сутрин пред около 2500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025
Тунис на Камило Плачи с разгром срещу Филипините в откриващия мач на Мондиал 2025

Във втория си мач от групата Египет ще играе срещу домакините от Филипините, които в петък стартираха със загуба от Тунис с 0:3 гейма. Двубоят е във вторник (16 септември) от 12,30 часа българско време. Преди това от 08,30 часа пък "персите" ще излязат срещу Тунис.

Най-полезни за Египет станаха Ахмед Шафик (1 блок и 1 ас) и Абделрахмед Ел Хосини (1 блок и 1 ас) с 18 и 17 точки за победата.

За тима на Иран Али Хаджипур реализира 17 точки (3 блока и 1 ас), а Пория Хосейн завърши с 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

