  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 12:15
  • 295
  • 0
Децата на Левски триумфираха на "Дунав къп" след победа над ЦСКА

Левски надделя в дербито с ЦСКА с 1:0 на финала на международния турнир по футбол за деца, родени през 2014 година, „Дунав къп“ в Русе. Надпреварата се проведе през последните три дни на основния терен на спортния комплекс „Дунав“ в русенския квартал „Здравец“.

50 попадения бяха реализирани още в груповата фаза от талантите на петте български и трите румънски тима в надпреварата. 

В елиминациите след това не липсваха обрати, красиви попадения и добри намеси на вратарите. В двубоя за трето място младите „дракони“, водени от треньора Вихрен Узузнов, отстъпиха на връстниците с от ФКСБ с 0:3.

Прогресул - Спартак Букурещ победи Спартак Варна с 4:2 в мача за петата позиция в крайното класиране. Седми и осми се наредиха съответно - Академия Адриан Муту и ДФК Юнак Шумен. 

С индивидуален приз за най-добър футболист в турнира беше отличен Валерий Иванов от ЦСКА. Голмайстор стана неговият съотборник Александър Петков, а за най-добър вратар беше определен Мирослав Никифоров от Левски.

